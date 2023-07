Torcida do Flamengo volta a provocar Atlético-MG com a contratação de Allan e faz referência a Wright

Governador Valadares - Torcedores do Flamengo voltaram a provocar o Atlético-MG por causa da contratação de Allan. Como pode ser visto na foto acima, foi colocado um outdoor em Governador Valadares, cidade em Minas Gerais, com a foto do volante junto das frases: "seja bem-vindo, Allan, ao maior da América"; e "a alegria de quem vai receber em dia".

Outro detalhe no outdoor é uma foto com a camisa branca do Flamengo de 1981, com o nome do ex-árbitro José Roberto Wright. Isso porque ele apitou o polêmico jogo entre as duas equipes no Serra Dourada, em Goiás, válido pela Libertadores daquele ano.

A partida foi encerrada por W.O, já que o Atlético-MG teve cinco jogadores expulsos. O Galo foi eliminado da competição, e o Flamengo, mais tarde, acabou campeão da competição.

NÃO FOI A PRIMEIRA PROVOCAÇÃO

No início do mês, torcedores do Fla colocaram um outdoor na Avenida Antônio Carlos, uma das principais vias de BH, em provocação ao Galo justamente por causa da contratação de Allan. A mensagem da placa dizia: "Rota recalculada com destino ao maior da América" ( clique aqui e relembre ).

Após uma dura batalha nos bastidores, o Fla conseguiu acertar a contratação do volante. Allan aceitou a oferta e assinou até o fim de 2027 com o Rubro-Negro. A transação colocará 8,2 milhões de euros (cerca de R$ 43 milhões) nos cofres do clube mineiro.



A venda, contudo, irritou torcedores atleticanos, que já haviam ficado na bronca com a possibilidade da venda ainda nos primeiros contatos entre os clubes.

Vale lembrar que Allan foi um dos destaques da temporada do Atlético-MG de 2021. Naquele ano, o Galo foi campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão. No entanto, o clube mineiro precisava equilibrar contas e viu no jogador a possibilidade de amenizar a crise financeira.