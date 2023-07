Volante revelado pelo Flamengo diz que teve conversas com Sampaoli para retornar ao clube

Jean Lucas Clever Felix/Parceiro/Agência O Dia

Rio - Revelado pelo Flamengo, o volante Jean Lucas teve chances de voltar ao clube carioca. Novo reforço do Santos, ele revelou ter conversado com o técnico Jorge Sampaoli, com quem trabalhou no Peixe em 2019, para um possível retorno ao Rubro-Negro, antes de acertar com seu novo clube.“Tive a conversa com o Sampaoli, mas há conversas com muitos clubes. Quando apareceu o Santos pedi para dar uma segurada na conversa porque iria dar prioridade ao Santos. O motivo é esse carinho que tenho, essa identificação com o clube. Não vejo clima pesado, vejo um clima sadio, todo mundo alegre. Essa situação vai mudar, estamos trabalhando e as coisas vão melhorar”, disse o jogador durante sua apresentação no Santos, nesta quarta-feira (19).“Tenho uma identidade com o Santos. Eu me sinto menino da Vila, os torcedores me abraçaram, invadiram as minhas redes sociais. Fico muito feliz com o carinho de todos, fui muito bem recebido no clube, pelos jogadores, pelas pessoas que trabalham lá. Me sinto sim um menino da Vila e fico muito feliz com esse carinho que recebe de todos”, completou.Jean Lucas subiu aos profissionais do Flamengo em 2018 e disputou 25 partidas pelo clube. No ano seguinte, foi emprestado ao Santos e, em seguida, negociado com o Lyon-FRA.