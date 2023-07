Zenit sinaliza positivamente, e Flamengo avança em negociação por Claudinho

Rio - O Flamengo está mais perto de acertar a contratação do apoiador Claudinho. De acordo com informações do portal "GE", o Zenit, da Rússia, sinalizou positivamente em relação a uma negociação com o clube carioca pelo jogador. Agora, as partes discutem um possível aumento dos valores da transferência e a forma de pagamento.

O Rubro-Negro ofereceu algo em torno de 15 milhões de euros (cerca de R$ 80 milhões) pelo jogador. O pagamento seria feito em 10 fixas de 1,5 milhão de euros. Este valor corresponderia a 100% dos direitos econômicos e não incluem bônus por títulos. No entanto, internamente, o Flamengo entende que terá que aumentar o valor e modificar a forma de pagamento para convencer o Zenit. Porém, a tendência é que a negociação evolua.

O desejo de Claudinho é de defender o Flamengo. Já existe um acordo entre as partes em relação ao salário e também ao tempo de contrato. O meia, de 26 anos, já tem tudo certo para assinar com o clube carioca até o fim de 2027. O apoiador será o quarto reforço do Rubro-Negro na janela de transferências. Antes dele, chegaram o goleiro Agustin Rossi, ex-Boca, o volante Allan, ex-Atlético-MG, e o atacante Luiz Araújo, ex-Atlanta United.

Formado na base do Corinthians, Claudinho se destacou no futebol brasileiro em 2019 defendendo o Bragantino. Seu melhor momento foi no ano posterior, pelo próprio clube paulista, quando atuou em 50 jogos, fez 20 gols e deu seis assistências. Em 2021, o apoiador se transferiu para o Zenit.