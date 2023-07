Flamengo estipulou limite financeiro para contratar Claudinho

Rio - O Flamengo segue negociando a contratação do meia Claudinho, seu principal alvo nesta janela de transferências. Apesar do desejo de ter o atleta, o Rubro-Negro já deixou claro ao Zenit-RUS que tem um limite financeiro para realizar a contratação. A informação foi dada pelo “UOL”.



Em seus primeiros contatos com o clube russo, o Fla acenou com uma proposta de 15 milhões de euros (R$ 81 milhões). O Rubro-Negro já tem um acerto com o jogador e precisa apenas de um acordo com o Zenit.



A decisão agora está totalmente nas mãos do Zenit. Caso os russos exijam um valor excessivamente maior do que os 15 milhões de euros, o Flamengo não irá extrapolar o limite estabelecido.



Nos bastidores do Flamengo, o desfecho na negociação é considerado uma incógnita. Há otimismo por conta da vontade do jogador em defender o clube carioca, mas existe a consciência de que o Zenit fará jogo duro.