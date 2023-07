Flamengo já teria acordo verbal com Wendel, volante do Zenit

Rio - Em busca da contratação de reforços, o Flamengo já teria um acordo salarial sacramentado com Wendel, do Zenit, da Rússia. Segundo o jornalista Gabriel Reis, o Rubro-Negro está apalavrado com o jogador, que está empolgado para atuar pelo clube carioca.

Wendel, que também está na mira do Palmeiras e do Fenerbahçe, da Turquia, é nascido no Rio de Janeiro e dá prioridade para sua terra natal. Além disso, o volante é torcedor rubro-negro desde sua infância, o que facilita sua chegada no Flamengo.

O Zenit pediu algo em torno de 20 milhões de euros (cerca de R$ 107,14 milhões), valor considerado alto pelo Flamengo. Contudo, as conversas seguem e representantes do volante devem viajar até a Rússia para tentar convencer o clube russo a liberar o jogador que tem contrato até julho de 2027.

Revelado pelo Fluminense, Wendel foi para o Zenit em 2020. O volante, de 25 anos, soma 31 partidas pela equipe russa, marcou nove gols, deu nove assistências, e é considerado uma peça importante para o elenco.