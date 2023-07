Dorival recorda passagem vitoriosa pelo Flamengo e não vê ciclo encerrado: 'Ainda irei voltar'

Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores com o Flamengo no ano passado, Dorival Júnior teve uma saída polêmica do clube. O Rubro-Negro decidiu contratar o então treinador do Corinthians, Vítor Pereira, e não renovou o contrato do brasileiro para 2023. Atualmente no São Paulo, Dorival deseja voltar a trabalhar no clube carioca.

"Eu não tinha dúvidas de que eu voltaria ao Flamengo. Como eu tenho certeza de que um dia isso vai acontecer, não sei se vai demorar um, dois ou cinco anos, mas eu ainda vou voltar para finalizar tudo aquilo que ainda ficou aberto", garantiu Dorival Júnior, em entrevista ao portal "ge".

Apesar da saída inesperada, Dorival negou mágoa com os dirigentes do Flamengo e se disse grato pela oportunidade de trabalhar no clube carioca em 2022.

"Eu só tenho a agradecer, não tenho nada contra ninguém de dentro do Flamengo, muito pelo contrário. As pessoas podem pensar o que for. Não guardo mágoa, rancor", complementou.

O treinador de 61 anos chegou ao Flamengo em junho, após a saída de Paulo Sousa. Ao todo, disputou 43 jogos, com 26 vitórias, oito empates e nove derrotas.

Dorival, entretanto, deixou claro que o seu foco é o São Paulo. Atualmente na quarta colocação do Campeonato Brasileiro, classificado para a semifinal da Copa do Brasil e nas oitavas de final da Copa Sul-Americana com a melhor campanha da fase de grupos, o treinador afirmou que quer deixar o seu nome marcado na história do Tricolor paulista.

"Hoje, à frente de uma equipe como o São Paulo, vou me entregar de corpo e alma, como tem sido. Aqui tem acontecido a mesma coisa, uma participação efetiva do torcedor são-paulino, o que para mim faz com que eu tenha certeza que o caminho que estamos trilhando é o que estamos buscando de melhor para o nosso clube, e vou tentar fazer e me entregar de tal forma para que um dia possamos deixar nosso nome registrado no São Paulo", concluiu.