Flamengo avança por Wendel, e volante vai à Rússia em busca de liberação

Rio - O Flamengo se reuniu com Wendel nesta sexta-feira (21) e avançou nas conversas com o volante. Agora, o ex-jogador do Fluminense embarcará no próximo sábado (22) para a Rússia, onde conversará com o Zenit sobre uma possível saída. As informações são do site "ge".



Além de Wendel, o empresário do jogador também viajará à Europa para ajudar nas conversas pela liberação. O volante gostou do que ouviu na reunião com o Flamengo e quer se transferir para o Rubro-Negro, mas não pretende adotar o tom de ultimato com os russos.



Pelo lado do Flamengo, os valores pretendidos por Wendel estão dentro do esperado, mas o clube sabe que a parte mais difícil será a negociação com o Zenit. O clube tem excelente situação financeira e não tem necessidade de fazer caixa, o que complica a vida do time carioca.

Wendel, de 25 anos, foi revelado pelo Fluminense e vendido ao Sporting, de Portugal, no fim de 2017. O brasileiro disputou três temporadas pelo Zenit, na última, ele entrou em campo em 31 jogos, fez nove gols e deu cinco assistências.