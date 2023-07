Flamengo acerta a venda de atacante para clube árabe

RJ - CARIOCA 2023, FLAMENGO X AUDAX - ESPORTES - CARIOCA 2023, FLAMENGO X AUDAX - Mateusão jogador do Flamengo durante partida contra o Audax no estádio Maracanã pelo campeonato Carioca 2023. JORGE RODRIGUES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

O Flamengo acertou a venda do centroavante Mateusão para o Shabab Al Ahli, dos Emirados Árabes Unidos. O clube desembolsará 2 milhões de euros (cerca de R$ 10 milhões na cotação atual) pelo jogador de 19 anos. As informações são do portal "ge".Antes do Al Ahli, outros clubes buscaram a contratação de Mateusão. O Club Brugge, da Bélgica, tentou um acordo com o Flamengo pelo centroavante. Entretanto, a proposta do clube árabe foi superior ao do clube belga, fazendo o Rubro-Negro escolhê-la.