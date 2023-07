Flamengo sai atrás, mas consegue empate no fim com o América-MG

Rio - O Flamengo sofreu com os contra-ataques do América-MG, tomou um susto, mas conseguiu evitar a derrota na reta final de partida. Na tarde deste sábado, o Rubro-Negro empatou em 1 a 1 com o Coelho no Maracanã, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Felipe Azevedo, aos 39 minutos do segundo tempo, abriu o placar para a equipe mineira. Entretanto, Victor Hugo apareceu aos 50 para deixar tudo igual no marcador e dar números finais ao jogo.

Com o resultado, o Fla somou um ponto e chegou aos 28. Apesar disso, ainda pode ver o Botafogo, que ainda jogará na rodada, ampliar a vantagem na liderança da competição.

Agora, o Rubro-Negro vira a chave para a Copa do Brasil. O time de Jorge Sampaoli volta a campo na próxima quarta-feira, às 21h30, para enfrentar o Grêmio na Arena do Grêmio. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal da competição.

O JOGO

A etapa inicial pode ser dividida em duas partes. Na primeira, o Flamengo foi superior ao América e empilhou chances claras de gol, mas faltou capricho na hora da conclusão das jogadas. O Coelho, por sua vez, explorava a transição rápida e os espaços deixados pelo Rubro-Negro para chegar ao ataque. Apesar disso, foram poucas as reais oportunidades de gol do time mineiro.

Isso permaneceu até próximo dos 27 minutos. A partir daí, o Fla passou a ter dificuldade para criar e viu o América-MG não só crescer na partida como também trazer mais perigo à meta defendida por Matheus Cunha. A equipe de Sampaoli, aliás, só conseguiu voltar a incomodar quando Bruno Henrique teve uma oportunidade dentro da pequena área, mas Martínez apareceu para fazer o corte na hora H e evitar a finalização do atacante.

No retorno do intervalo, as duas equipes mostraram apetite pela vitória e tiveram duas oportunidades claras dentro da área em menos de dez minutos. Pelo lado do Fla, Arrascaeta deixou Gabi cara a cara com Pasinato, mas o atacante tentou o drible e finalizou sem ângulo. Pelo do América, Pedrinho tocou de cabeça para Mastriani, mas Ayrton Lucas chegou junto para atrapalhar a finalização.

Com o decorrer da partida, o Flamengo passou a dominar a posse de bola, enquanto o América-MG apostava nos contra-ataques. Nesse cenário, as duas equipes conseguiram levar perigo, mas era o Coelho que parecia estar mais perto do gol. Rodrigo Varanda, inclusive, chegou a balançar as redes do Rubro-Negro, mas o lance acabou anulado por impedimento.

Aos 39 minutos, em mais uma jogada de transição rápida, o Flamengo não conseguiu segurar o ataque do time mineiro e sofreu o gol. Varanda acionou Juninho pelo lado esquerdo, que cruzou na área. Ayrton Lucas fez o corte parcial, e a bola caiu nos pés de Felipe Azevedo. O atacante encheu o pé e estufou as redes do goleiro Matheus Cunha, que ainda chegou a tocar na bola.



Mesmo com o duro golpe, o Flamengo não se rendeu: foi para cima e arrancou o empate. Aos 50 minutos, Arrascaeta cobrou falta na área para Victor Hugo, que acertou uma cabeçada no ângulo para dar deixar tudo igual.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x América-MG



Data e Hora: 22/07/2023, às 16h

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE)



Cartões amarelos: Arrascaeta e Ayrton Lucas (FLA) / Daniel Borges, Paulinho Bóia, Benítez e Iago Maidana (AME)

Cartões vermelhos:

Gols: Felipe Azevedo (0-1) (39'/2ºT) / Victor Hugo (1-1) (50'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha; Wesley, David Luiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Gerson, Everton Ribeiro (Victor Hugo, 15'/2ºT) e Arrascaeta; Bruno Henrique (Pedro, 30'/2ºT) e Gabi.

AMÉRICA-MG (Técnico: Vagner Mancini)

Mateus Pasinato; Daniel Borges, Éder, Iago Maidana e Nicolas; Martínez, Alê (Breno, 31'/2ºT) e Benítez (Mateusinho, 21'/2ºT); Pedrinho (Felipe Azevedo, 31'/2ºT), Paulinho Bóia (Rodrigo Varanda, 17'/2ºT) e Mastriani (Juninho, 21'/2ºT).