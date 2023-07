Bruno Henrique, do Flamengo, pede desculpas pelo empate e afirma: 'Fizemos tudo o que a gente treinou'

Rio - Bruno Henrique analisou o empate do Flamengo com o América-MG em 1 a 1 no Maracanã, neste sábado, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesse sentido, o atacante pediu desculpas aos torcedores, contou que o Fla botou o que treina em prática e afirmou que todos os times que jogam contra o Rubro-Negro buscam vencer. Ele ainda argumentou que, se o Coelho tivesse repetido a atuação desta tarde nas outras partidas, não estaria na lanterna da competição.

"Fizemos tudo o que a gente treinou. O América é o último colocado. A gente sabe que os times que vêm jogar contra o Flamengo vêm sempre querendo ganhar. A gente propôs o jogo inteiro e eles só saindo no contra-ataque. Se eles jogassem assim contra todos os times, eles não estavam lá embaixo", disse Bruno Henrique, ao canal "Premiere".

"Então, agora é descansar e já pensar na quarta-feira. Pedimos desculpas, mas não vai ser hoje que abaixamos a cabeça. Vamos continuar trabalhando, sabemos que precisamos melhorar. Vamos melhorar a cada dia, esquecer o jogo de hoje e já focar na quarta-feira", completou.





Vale lembrar que Bruno Henrique não entrava em campo desde o jogo contra o Palmeiras, no dia 08 de julho. Na ocasião, ele sofreu um estiramento ligamentar no tornozelo e no joelho da perna esquerda.

"Muito feliz de voltar novamente. Depois de um lance feio, acabei estirando o ligamento do tornozelo e do joelho. Mas foi um período que eu me dediquei bastante, fazendo tratamento três vezes ao dia para estar pronto para o jogo de hoje e dar sequência. Graças a Deus, não senti nada. Agora é continuar trabalhando para melhorar e retomar o Bruno Henrique", comemorou o atacante.