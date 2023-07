Flamengo: Sampaoli vê 'jogo caótico' contra o América-MG e ressalta marcação individual do adversário

Rio - Sampaoli classificou o jogo do Flamengo contra o América-MG, neste sábado, 22, como "caótico", sobretudo no segundo tempo. Em entrevista coletiva após o empate, o treinador analisou a atuação do Rubro-Negro chamou a atenção para os "tempos de ataque" do time e também a marcação individual do Coelho durante a partida.

"Acho que o jogo foi bastante caótico, sobretudo no segundo tempo. O time acelerou muito a cada jogada, não entendeu bem os tempos do ataque. Essa situação, com um rival que perseguia individual (marcação), nos provocou um pouco de desesperação. Creio que, neste tipo de partida, o Flamengo não se sente cômodo".

Em tempo: o próximo compromisso do Flamengo será contra o Grêmio, às 21h30 da próxima quarta-feira, em Porto Alegre. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Veja mais declarações de Sampaoli:

Jorge Sampaoli é o técnico do Flamengo Gilvan de Souza/Flamengo

TREINOS EM SEMANAS SEM JOGOS

"Temos que analisar tudo, mas quando temos semanas longas, o que gera é aproveitar o tempo para corrigir algumas carências que o time tem. Hoje, o time, imagino que mentalmente pensou que ganharia. Mas com o passar do tempo foi neutralizado. Também não aproveitou situações claras para ganhar o jogo. Isso provocou ansiedade e desespero.

"Tem que analisar bem se é produto de uma semana longa ou produto de que chegamos sem estar mentalmente tão preparado para o jogo. Se é mental, se é físico, se é futebolístico. Eu sempre falo do futebolístico. A equipe não pôde superar a estratégia de marcação individual do rival, e gerou imprecisão".

DIFICULDADE DE CONSTRUIR CONTRA O AMÉRICA-MG

"A dificuldade é coletiva. Quando a dificuldade é coletiva, tem que ver com nós, com a condução. Temos que ter paciência para jogar em diferentes alturas no campo, trocar muitos passes no campo rival e esperar o momento certo para poder atacar. Acabamos empatando na última jogada, mas poderíamos ter perdido o jogo tranquilamente".

POR QUE PEDRO SÓ ENTROU AOS 30 MINUTOS DO SEGUNDO TEMPO?

"Ele está bem. Foi um opção minha. O time jogou com muita gente na frente. Coloquei os jogadores que pensei que estavam melhores para o jogo. Pedro está bem, conto com ele, é uma opção para os próximos jogos".