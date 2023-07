Sampaoli, do Flamengo, evita falar sobre as declarações de Arturo Vidal

Rio - Arturo Vidal foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico Jorge Sampaoli, neste sábado, 22, após o empate do Flamengo com o América-MG. Isso porque o meio-campista recentemente deu uma forte declaração contra o argentino. O treinador, por sua vez, evitou comentar as falas de Vidal e ressaltou que se preocupa apenas com o Rubro-Negro Carioca.

"Nunca falo sobre o quem falam os demais. Sinceramente, tomo decisões e me preocupo muito para tentar que meu time dê o melhor. Se Arturo (Vidal) fala ou fala outra pessoa de Arturo... minha percepção sobre Arturo não vai mudar nunca. Sou uma pessoa que não fala do que falam os demais. Não falo. São coisas que fazem parte dessa atividade, é tomar decisões", disse Sampaoli.

ENTENDA O CASO

Vidal nunca se firmou no time titular do Flamengo, mas começou a ganhar mais minutos com a chegada de Sampaoli. No entanto, com o passar do tempo, ele não conseguiu manter boas atuações e acabou por perder espaço. Assim, rescindiu com o Fla e acertou com o Athletico. Após estrear com a camisa do Furacão, ele detonou o treinador.

"Me sinto muito feliz de jogar. Sempre estive preparado. Somente tive um treinador, um perdedor que não sabe apreciar os jogadores. Mas ficou para trás", disse em entrevista à TNT.

Vale lembrar que Vidal viveu um dos grandes momentos da carreira sob o comando de Jorge Sampaoli. O argentino dirigiu a seleção chilena na conquista da Copa América em 2015.

Contratado em 2022, o chileno chegou ao Flamengo após experiência de sucesso no futebol europeu com passagens por Juventus, Barcelona, Bayern e Inter de Milão. No entanto, Vidal jamais se firmou como titular no clube carioca. Antes de Sampaoli, o volante ficou como opção no banco na maior parte do trabalho de Dorival Junior e de Vítor Pereira.