Flamengo: empresário explica atraso da viagem de Wendel à Rússia

Rio - Alvo do Flamengo nesta janela de transferências, o meio-campista Wendel não viajou à Rússia para se apresentar ao Zenit. O jogador, vale lembrar, tinha a viagem marcada para o país no último sábado. Em entrevista ao jornal "Sport-Express", o empresário explicou a situação.

"Ele ainda não chegou, mas já estou aqui para me reunir com os representantes do clube. Ele planeja voar para São Petersburgo? Sim. Quando será? Agora, não. Talvez esta noite, ainda não sabemos. Não há problemas entre ele e o Zenit. Ele precisa resolver problemas pessoais no Rio de Janeiro, então chegará atrasado", disse o empresário Tiago Ribeiro.

Conforme informou o "ge", a notícia causou preocupação no Flamengo. O desembarque de Wendel na Rússia também serviria para tratar da possível saída do Zenit para o clube carioca.

Cabe mencionar que o atraso na viagem também atrapalha o Rubro-Negro por causa da janela de transferências internacional, que fica aberta somente até o dia 02 de agosto.