Wendel vai à Rússia, e Flamengo segue em compasso de espera

Rio - O Flamengo segue interessado na contratação do volante Wendel, ex-Fluminense e que atualmente defende o Zenit-RUS. Com paciência, o Rubro-Negro aguarda a conversa entre o jogador e o clube russo para saber as condições do negócio.



Wendel embarcou na noite do último domingo (23) para a Rússia, onde se apresentará ao Zenit e conversará com o clube sobre uma possível saída. O jogador está na lista de negociáveis da equipe de São Petersburgo, o que pode facilitar a vida do Flamengo. O Rubro-Negro já se reuniu com o atleta e está ciente dos valores que ele deseja receber.



A vontade de Wendel também pode ser determinante para uma negociação com o Flamengo. O Flamengo segue em compasso de espera para apresentar sua proposta.



Além de Wendel, o Flamengo segue de olho na contratação de Claudinho, que também defende o Zenit. O Flamengo está disposto a pagar 15 milhões de euros pelo ex-jogador do Red Bull Bragantino, mas os russos devem fazer jogo duro.