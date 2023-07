Bela do Flamengo admite falta de química com homens ricos: 'Humildes têm mais pegada'

Rio - A Bela do Flamengo, Nanda Marques diz que não olha para a condição social do parceiro na hora de se relacionar. Mas a modelo prefere se relacionar com homens que não tenham tanto dinheiro.



"Na verdade, gosto de ser valorizada, que me trate bem e seja parceiro. O valor da pessoa não está na profissão e, sim, no caráter. Acredita que um homem que não nasceu rico sabe valorizar mais cada conquista, tanto materiais como afetivas. Além disso, os mais humildes são os que têm mais pegada", brinca.



Nanda, no entanto, não descarta se relacionar com um homem rico. "O que digo é que não faço questão de ir nos restaurantes mais caros ou ganhar uma joia. Tenho meu próprio dinheiro para comprar essas coisas. Mas se for um homem rico e que entenda que o dinheiro não compra amor, que me respeite, aí sim. Precisa saber valorizar a mulher que tem", finaliza.