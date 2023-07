Após proposta por Wendel, Flamengo espera uma resposta do Zenit ainda nesta semana

Rio - Em busca da contratação de Wendel junto ao Zenit, o Flamengo aguarda uma resposta do clube russo ainda esta semana. De acordo com informações do portal "Goal", os valores oferecidos pelo Rubro-Negro ainda estão distantes, porém, a expectativa é que o o volante e seu staff consigam flexibilizar a negociação.

O Zenit teria pedido algo em torno de 20 a 25 milhões de euros (entre R$ 104 e R$ 131 milhões). O Flamengo acerta com um valor entre 13 e 15 milhões de euros (de cerca de R$ 68 a R$ 78 milhões). As partes continuam em negociação.

Wendel, de 25 anos, foi revelado pelo Fluminense e deixou o clube carioca no fim de 2017 negociado com o Sporting. O jogador foi contratado pelo Zenit, em 2020, por 21 milhões de euros (algo em torno de R$ 130 milhões na época).