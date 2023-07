Copa do Brasil: David Luiz desfalca o Flamengo na partida contra o Grêmio

Rio - O técnico Jorge Sampaoli não contará com David Luiz para o jogo contra o Grêmio, válido pela semifinal da Copa do Brasil. Nesta terça-feira, 25, o Flamengo anunciou que o zagueiro apresentou dores no joelho direito e, por isso, ficou de fora da lista de relacionados. O defensor, vale lembrar, foi titular nas últimas cinco partidas do Rubro-Negro na temporada.

Portanto, a tendência é de que a dupla de zaga diante do Tricolor Gaúcho seja formada por Fabrício Bruno e Léo Pereira. Rodrigo Caio e Pablo são as demais opções para Sampaoli.



David Luiz durante jogo do Flamengo ALEXANDRE LOUREIRO/AFP

O Flamengo enfrentará o Grêmio nesta quarta-feira, a partir das 21h30, na Arena da do Grêmio. A partida é válida pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

Já o confronto da volta será disputado apenas no dia 16 de agosto (também uma quarta-feira), às 21h30, no Maracanã. Quem avançar enfrentará o vencedor do confronto entre Corinthians e São Paulo.