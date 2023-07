Bruno Henrique pode atingir marca histórica com camisa do Flamengo

Rio - Bruno Henrique pode atingir uma marca especial com a camisa do Flamengo nesta quarta-feira (26), às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. O atacante, de 32 anos, completará 200 jogos pelo clube se entrar em campo contra o time gaúcho.

O reencontro com o Grêmio tem um significado especial para Bruno Henrique. O time gaúcho foi a primeira vítima do atacante após o retorno aos gramados. O jogador ficou afastado por 10 meses por causa de uma lesão grave no joelho direito.

Em 2019, Bruno Henrique também brilhou na semifinal da Libertadores contra o Grêmio. No jogo de ida, em Porto Alegre, marcou o gol do empate. Já na partida de volta, no Maracanã, abriu o placar da goleada histórica por 5 a 0 que garantiu o Rubro-Negro na final contra o River Plate, da Argentina.

Contratado pelo Flamengo em 2019, Bruno Henrique soma 199 partidas, sendo 168 como titular, marcou 82 gols e contribuiu com 46 assistências. Com o atacante em campo, o Rubro-Negro venceu 126 vezes, além de 39 empates e 34 derrotas.