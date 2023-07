Miss Bela do Flamengo abre seu álbum de fotos nas Ilhas Maldivas: 'Sempre sonhei'

Rio - A atriz e influencer Dillyene decidiu compartilhar registros de seus dias de lazer nas Ilhas Maldivas. Ela conta que o destino era a viagem dos seus sonhos.



"Eu sempre sonhei grande e meu sonho de viagem era ir para esse destino. Realmente posso dizer que foi a minha viagem dos sonhos. Quando vemos na internet pensamos que as fotos tem muita edição e que talvez não seja toda essa perfeição, mas quando lá se chega não tem como não ser surpreendida pela beleza daquele lugar", comenta.



Dillyene disse que analisou onde iria se hospedar e se alimentar. Para não se surpreender com valores, ela escolheu um hotel com tudo incluso. "Eu pesquisei bastante antes de viajar e vi alguns comentários dizendo que tudo é muito cara lá. E eu não queria ter surpresas. Já fui com tudo organizado e não me arrependo. O hotel que escolhi é mundialmente conhecido e o serviço de excelência. Como disse tudo estava incluso, até mesmo o champanhe. A gastronomia é bem variada e o open bar também estava incluso nos 12 dias de viagem", afirma.



Dillyene comenta que viajou sabendo que tinha festas temáticas todos os dias. "Já levei meu looks para as ocasiões. Minha festa preferida foi a festa em branco. Como o nome sugere, todos estão de branco e estamos à beira da praia do entardecer até de madrugada. Um ótimo jantar é servido e temos música ao vivo. Depois vem o DJ e aí a festa começa a bombar", relata.



São várias opções de lazer nas Ilhas Maldivas. Mas é preciso se preparar financeiramente. A influencer fez passeios inesquecíveis. "Sabe, muita gente fala que fica entendiada lá e não tem nada pra fazer, mas eu posso te falar que tem sim muita coisa pra fazer. É só se organizar bem financeiramente antes da viagem e fazer as excursões. Fiz um piquenique de lagosta em uma ilha deserta que vai ficar pra sempre na minha memória", destaca ela, que se emociona ao contar.