Gabigol entra em contato com narrador após ser chamado de ‘gostoso’ em jogo do Flamengo

O Rômulo Mendonça perde a linha.



Rio - O atacante Gabigol ligou para o narrador Rômulo Mendonça, do Amazon Prime Vídeo, na tarde desta quinta-feira (27). O jogador do Flamengo queria agradecer ao locutor, conhecido por seu estilo irreverente, pela narração de seu gol na vitória por 2 a 0 sobre o Grêmio, na última quarta (26), pela Copa do Brasil. Na ocasião, o ídolo rubro-negro foi chamado de “gostoso”. A informação do contato foi dada pela “Folha de São Paulo”.Segundo o veículo, a iniciativa de entrar em contato com Rômulo partiu do próprio Gabigol, que foi em busca do número de telefone do narrador. O camisa 10 disse ter se divertido com a narração e revelou que assiste com frequência as transmissões de Rômulo na NBA. Ele também se propôs que os dois se encontrem pessoalmente em breve.Nas redes sociais, a narração de Rômulo divertiu os torcedores do Flamengo e logo viralizou. O nome do jornalista chegou a figurar entre os assuntos mais comentados do Twitter."O coisa ruim é brabo e o Gabigol é gostoso demais", disse Rômulo no momento do gol.Assista: