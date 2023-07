Com negociação com Claudinho travada, Flamengo faz nova consulta por Gustavo Scarpa

Rio - Com a negociação com Claudinho sem evolução, o Flamengo voltou a fazer uma consulta em relação a Gustavo Scarpa. De acordo com informações da jornalista Raisa Simplicio, o vice de futebol, Marcos Braz, procurou os representantes do apoiador do Nottingham Forest, da Inglaterra, sobre um possível interesse do jogador de voltar ao Brasil.

Na primeira consulta, os representantes de Gustavo Scarpa gostaram da proposta do Flamengo. No entanto, o jogador deixou claro que não deseja voltar ao futebol brasileiro neste momento. Na última temporada, o meia atuou em apenas dez jogos pelo Nottingham Forest. De acordo com o portal "UOL", o clube inglês não conta com Scarpa para a próxima temporada.

Revelado pelo Fluminense, Scarpa se transferiu para o Palmeiras em 2018. No Verdão, o meia viveu seu melhor momento na carreira, conquistando duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil, entre os principais títulos. No ano passado, o apoiador foi eleito o melhor jogador da Série A.

O Flamengo busca a contratação de um apoiador para o segundo semestre. Primeiramente, o Rubro-Negro buscou Nicolás de La Cruz, porém, o River Plate dificultou a negociações, o mesmo tem acontecido com o Zenit, da Rússia, em relação a Claudinho.