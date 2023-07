Flamengo recusa oferta do Zenit e desiste da contratação de Claudinho

Rio - O Flamengo desistiu da contratação de Claudinho. O Zenit, da Rússia, aumentou o valor pedido para liberar o jogador para 25 milhões de euros (R$ 130 milhões), mas o Rubro-Negro rejeitou pagar a diferença de 10 milhões de euros (R$ 52 milhões) comparado com o que ofereceu anteriormente, segundo o "ge".

O Zenit não tinha intenção de se desfazer de Claudinho, que é considerado um dos principais jogadores do elenco. O Flamengo, por sua vez, via o jogador como substituto ideal de Arrascaeta e Everton Ribeiro por suas características, além de uma oportunidade de diminuir a carga sobre os meias do elenco.



A janela de transferências se encerra na próxima quarta-feira (2). O Flamengo corre contra o tempo para reforçar o elenco para o restante da temporada. O Rubro-Negro ainda negocia com o volante Wendel, também do Zenit, e está confiante no acerto entre as partes.