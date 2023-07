Rodrigo Caio apresenta quadro viral e é ausência do Flamengo contra o Atlético-MG

O Flamengo informou nesta sexta-feira (28) que o zagueiro Rodrigo Caio não foi relacionado para a partida contra o Atlético-MG, que acontece no próximo sábado (29), às 21h, em Belo Horizonte. O jogador apresentou um quadro viral e irá desfalcar o clube carioca, em jogo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O atleta Rodrigo Caio apresentou um quadro viral e não foi relacionado para o jogo contra o Atlético-MG. #CRF — Flamengo (@Flamengo) July 28, 2023

Rodrigo Caio fez apenas nove jogos na temporada e entrou em campo pela última vez em abril, contra o Internacional, em partida válida pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa ocasião, ele jogou por apenas um minuto.



O zagueiro tem contrato com o Flamengo até dezembro e não deve ter o seu vínculo renovado com o clube. O Cruzeiro procurou Rodrigo Caio nesta janela de transferências para uma contratação até fim do próximo ano, porém o jogador recusou.