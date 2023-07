Sampaoli se posiciona sobre caso de agressão a Pedro: 'Me deixou muito triste'

Rio - O técnico do Flamengo, Jorge Sampaoli, decidiu se posicionar, na tarde deste domingo (30), sobre o caso da agressão sofrida por Pedro, pelo preparador físico Pablo Fernández. Em seu perfil oficial no Instagram, o treinador publicou uma nota oficial declarando que não acredita na violência como solução e afirmou estar triste com o ocorrido.

No texto, Sampaoli também cita que tem pensado em uma maneira de ajudar o atacante e o seu preparador físico e afirma que sua prioridade é colocar o Flamengo no topo.

O caso aconteceu no vestiário do Flamengo logo após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, na noite de sábado (29), em Belo Horizonte. Pablo Fernández, membro da comissão técnica de Sampaoli, questionou Pedro por ter parado seu aquecimento após as entradas de Luiz Araújo e Everton Cebolinha na partida. O jogador retrucou o argentino, que não gostou e o agrediu.

Não acredito na violência como solução. Isso não nos leva a lugar nenhum. Nem na vida, nem no futebol. Ao longo da minha carreira, vi tantas lutas e elas sempre me deixaram com uma sensação de vazio. O que aconteceu ontem me deixou muito triste. Ofuscamos uma vitória impressionante com uma disputa interna cujas razões existem, mas neste momento não importam.



A história me mostrou que a única solução é a conversa. Mesmo quando errei ou vi o erro dos outros. Eu tenho fé na palavra. Que é uma forma de ter fé no ser humano. Porque a violência nos separa e a conversa nos une.



Quando eu era criança e comecei a jogar futebol, as brigas dentro e fora do campo eram muito comuns. Assim como muitas coisas no mundo mudaram para pior, algumas mudaram para melhor. A violência é menos aceita a cada dia como forma de resolver as coisas. É uma transformação que levará tempo. Não será de um dia para o outro. Todos nós temos o direito de cometer erros. Porque temos a possibilidade de nos transformarmos. Para ser melhor.



Eu sou o condutor desta equipe. Me dói muito quando dois colegas de trabalho brigam. Mais do que a violência. Os treinadores não se dedicam apenas à tática e à preparação dos futebolistas. Acima de tudo, trabalhamos para gerir grupos. Tentamos melhorar e cuidar das pessoas.



Não tenho dormido pensando em como ajudar Pedro e Pablo. Sei que vocês dois tiveram uma noite horrível. E que, aconteça o que acontecer, temos a obrigação de nos cuidar. Para nos mudar Para unir. Para ser melhor. E colocar o Flamengo no topo.