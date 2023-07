Laudo mostra ferimento na boca de Pedro após soco de preparador físico

Belo Horizonte - O laudo do Instituto Médico Legal da Polícia Civil de Minas Gerais apontou ferimento na boca de Pedro. O atacante do Flamengo foi agredido pelo preparador físico do clube , Pablo Fernández, no vestiário, após a vitória por 2 a 1 de virada sobre o Atlético-MG no Independência.

Pedro registrou boletim de ocorrência e contou com companheiros de grupo como testemunhas da agressão. No depoimento, o jogador relatou que o membro da comissão técnica deu três tapas em seu rosto antes do soco, que cortou o lado direito do lábio superior.

Ferimento na boca de Pedro, do Flamengo, após soco de preparador físico do clube Reprodução

Pablo Fernández, na 1ª Delegacia de Polícia Civil, em Belo Horizonte (MG), não comentou sobre o caso e o documento ficou sem sua declaração. Ele se desculpou neste domingo (30), em nota divulgada , mas não deve permanecer no Rubro-Negro

A diretoria do Flamengo irá se reunir com Jorge Sampaoli para definir o futuro, já que o clima com os jogadores foi afetado. A tendência é de sequência do trabalho, enquanto Pedro pode ser multado por não ter respeitado as instruções do preparador físico antes do caso de agressão. O jogador tratou como covardia.

"A covardia física se sobrepôs diante da covardia psicológica que tenho sofrido nas últimas semanas. Alguém que se acha no direito de agredir o outro não merece respeito de ninguém. Já passei por muitas provações aqui no Flamengo, mas nada se compara com a covardia sofrida hoje."