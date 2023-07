Gerson empurrou preparador físico do Flamengo contra a parede após soco em Pedro

De acordo com informações da "ESPN", Thiago Maia foi o primeiro a apartar e acalmar a situação. Gerson, no entanto, egurou o preparador físico pelo colarinho da camisa e o empurrou com força contra a parede após ele agredir Pedro no vestiário do Independência, depois da vitória rubro-negra por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, de virada.

"Você está maluco? Fica quieto!", gritou Gerson para Pablo Fernández.

Logo em seguida, com Pablo já distante e contido pelo grupo, Pedro, que sequer esboçou reação no momento da agressão, se revoltou.

"Esse mau-caráter me deu um soco no rosto!", esbravejou o atacante do Flamengo.

A diretoria do Flamengo, que não havia presenciado o episódio, foi avisada e acionou policiais. Pedro foi à delegacia e prestou queixa contra o preparador físico. O jogador levou três companheiros como testemunhas da agressão: Pablo, Thiago Maia e Everton Cebolinha.