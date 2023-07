Flamengo demite preparador físico que agrediu Pedro

Rio - O Flamengo demitiu o preparador físico Pablo Fernández, que d eu um soco no rosto do atacante Pedro após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG , no último sábado, na Arena Independência. A ruptura do trabalho foi comunicada ao membro da comissão técnica no início da noite deste domingo (30).

A diretoria do Rubro-Negro ainda terá uma reunião com Jorge Sampaoli para definir o futuro do treinador. As informações são do site "ge".

Pablo tinha papel importante nos trabalhos do Flamengo no CT Ninho do Urubu e contava com todo o apoio de Jorge Sampaoli nas tomadas de decisão sobre o elenco. Seu filho, Marcos Fernández, segue com situação indefinida.