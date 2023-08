Preparador físico que socou Pedro é denunciado no STJD

O preparador físico Pablo Fernández foi denunciado pela procuradoria do STJD após aplicar um soco no rosto do atacante Pedro após o jogo entre Flamengo e o Atlético-MG, no último sábado (29). Segundo o "UOL", A denúncia foi protocolada na última segunda-feira (31), com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê pena por agressão física.

Com isso, Pablo Fernández pode ser suspenso de quatro a 12 jogos, mesmo fora do Flamengo. O conteúdo das provas adotadas pela procuradoria serão matérias e posts jornalísticos, sabendo que não há nenhum registro do momento da agressão a Pedro. O julgamento ainda não tem dada marcada.

Agressão



Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernández com um soco no rosto no vestiário, após a vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, no último sábado (29). O membro da comissão técnica de Jorge Sampaoli questionou o camisa 9 por ter parado seu aquecimento após as entradas de Luiz Araújo e Cebolinha na partida. O jogador retrucou o argentino, que não gostou e o agrediu.



Quando os dois atacantes entraram em campo, Sampaoli ainda tinha mais uma substituição. Mesmo assim, Pedro abandonou a área de aquecimento e sentou no banco de reservas. Pablo Fernandez entendeu a atitude do jogador como falta de respeito e o cobrou rispidamente no vestiário. O artilheiro rubro-negro respondeu que o desrespeito era da comissão técnica com ele e disse estar sendo minado desde o início do trabalho. Foi então que o preparador físico deu um soco na boca do atacante.



Após o ocorrido, Pedro registrou um boletim de ocorrência contra Fernández. O camisa 9 contou com o apoio do elenco. Thiago Maia, Everton Cebolinha e o zagueiro Pablo acompanharam o jogador à delegacia como testemunhas.