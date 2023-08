Flamengo quebra ferrolho do Olimpia, vence no Maracanã e abre vantagem nas oitavas da Libertadores

Rio - O Flamengo não teve vida fácil para quebrar o sistema defensivo do Olimpia no Maracanã, mas fez valer sua força dentro de campo e largou em vantagem por uma vaga nas quartas da Libertadores. Com gol de cabeça de Bruno Henrique após ótimo cruzamento de Gabi, no início da etapa complementar, o Rubro-Negro venceu o Olimpia por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, 03, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.

As duas equipes voltarão a se enfrentar na próxima quinta-feira, às 21h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Fla pode até empatar para avançar de fase.

Antes disso, contudo, o time de Jorge Sampaoli volta a focar no Brasileirão. O Flamengo volta a campo no próximo domingo, às 20h, para enfrentar o Cuiabá na Arena Pantanal. A partida é válida pela 18ª rodada do campeonato.

O JOGO

O Flamengo, mesmo com mais de 70% de posse de bola, encontrou muitas dificuldades no primeiro tempo. O Olimpia mostrou organização no sistema defensivo ao longo de toda a etapa inicial, e o Rubro-Negro teve dificuldade para furar a retranca. Não por acaso, as melhores chances do time de Jorge Sampaoli vieram em dois chutes de fora da área, com Ayrton Lucas e Gerson, que exigiram boas defesas o goleiro Juan Espínola.

Além do ferrolho paraguaio, outro problema que o Fla teve foram as faltas duras do adversário. O Olimpia abriu a caixa de ferramentas cedo e, assim, também fez com que o jogo parasse recorrentemente.

Para completar, a melhor chance do primeiro tempo foi da equipe paraguaia. Após uma cobrança de escanteio aos 46 minutos, Ortiz cabeceou, e González apareceu para mandar a bola no travessão.

Já no retorno para o segundo tempo, o Flamengo finalmente conseguiu superar o ferrolho. Logo aos quatro minutos, Gabi recebeu boa pelo lado direito e cruzou na medida para Bruno Henrique desviar de cabeça e estufar as redes do Olimpia.

Após o gol, o cenário do jogo não mudou tanto: o Fla seguiu mais ofensivo, enquanto o Olimpia permanecia fechado. Por outro lado, o Flamengo pareceu mais tranquilo e conseguiu trocar passes com mais paciência. Assim, incomodou mais em relação ao primeiro tempo, mas não conseguiu ampliar a vantagem.

A melhor chance do time carioca veio aos 30 minutos. Arrascaeta partiu em direção a área e esperou o movimento de Bruno Henrique para dar o passe. O atacante, ao receber a bola, limpou da marcação e bateu colocado, mas tirou muito e mandou para fora.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Olimpia



Data e Hora: 03/08/2023, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Dario Herrera (ARG)



Cartões amarelos: Allan e Bruno Henrique (FLA) / Torres, Cardoso e Ortiz (OLI)

Cartões vermelhos:

Gols: Bruno Henrique (1-0) (04'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha; Wesley, Fabricio Bruno, David Luiz e Ayrton Lucas; Allan (Thiago Maia, 30'/2ºT), Gerson, Everton Ribeiro (Victor Hugo, 30'/2ºT) e Arrascaeta (Everton Cebolinha, 45'/2ºT); Bruno Henrique e Gabi.

OLIMPIA (Técnico: Francisco Arce)

Juan Espínola; Alejandro Silva, Jhohan Romaña, Mateo Gamarra e Facundo Zabala; Richard Ortiz, Marcos Gómez (Martínez, 41'/2ºT), Fernando Cardozo (Torres, 41'/2ºT) e Iván Torres; Hugo Fernández (Quintana, 26'/2ºT) e Walter González (Montenegro, 26'/2ºT).