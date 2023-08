Flamengo: Sampaoli diz que tem que proteger Pedro e ressalta que tema está resolvido

Rio - O caso do soco dado pelo preparador físico Pablo Fernández em Pedro foi um dos temas da entrevista coletiva do técnico Jorge Sampaoli, nesta quinta-feira, 03, após a vitória do Flamengo sobre o Olimpia. Vale lembrar que esta foi a primeira vez que a imprensa teve a oportunidade de fazer perguntas ao treinador sobre o tema. Nesse sentido, ele foi direito: avisou que fala da porta para dentro e que a situação já está resolvida.

"Me expressei publicamente sobre um fato pontual de duas pessoas. O que Pablo fez foi lamentável e teve que deixar o clube. Sempre que tenho que falar com meus companheiros de trabalho, eu falo da porta para dentro. Então, o tema está resolvido, não tenho nada mais a falar sobre isso", disse o argentino.

Sampaoli também foi perguntado se já havia conversado diretamente com Pedro. O treinador não respondeu ao questionamento, mas disse que tem que proteger o atacante.

"Todas as pessoas que trabalham comigo no Flamengo são minha gente. Pedro é minha gente. Eu tenho que protegê-lo e resolver toda situação da porta para dentro. Jamais falaria de um jogador meu, nunca. Pedro não jogou hoje porque o clube determinou uma suspensão. Amanhã, será parte do grupo e, se estiver em condições, sobre minha decisão, parte ou não do jogo", afirmou o treinador.

Vale lembrar que, pouco após levar o soco, Pedro se manifestou nas redes sociais e falou em "covardia psicológica" que tem sofrido nas últimas semanas. Sampaoli, então, foi questionado sobre a frase, mas não se aprofundou no assunto.



"Creio que ele sabe o sentimento que tem e terá que resolver. Somos adultos e cada um terá que resolver algum tipo de sensação que sinta. Não posso falar pelos demais", disse Sampaoli.