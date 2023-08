Gerson comenta mudanças de posição com Sampaoli no Flamengo: ‘Importante é estar em campo’

Rio - Fazendo jus ao apelido de Coringa com Jorge Sampaoli, Gerson minimizou suas mudanças de posição com o treinador. Após a vitória por 1 a 0 sobre o Olimpia, na última quinta-feira (3), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, no Maracanã, o camisa 20 se colocou à disposição para ajudar o Flamengo, independentemente da posição.



“Desde quando joguei com ele na França, eu era usado em diversas funções. Já estou acostumado. Quando vejo ele mexendo no quadro e meu nome lá, já sei o que ele vai fazer. Mas para mim não muda nada. Quero estar em campo ajudando o Flamengo e é isso que importa, independente da posição”, declarou o meia.



Apesar da vitória magra, o camisa 20 valorizou a vantagem construída no jogo de ida com o Olimpia e admitiu que a postura da equipe paraguaia na partida surpreendeu ao Rubro-Negro.



“Nós estudamos eles de uma maneira e acabaram vindo de outra. Estratégia deles e eu respeito. Foi um jogo difícil. O importante era sair vitorioso e conseguimos fazer isso. Hoje em dia no futebol não tem jogo fácil. Não tem como golear. O importante é vencer. Fizemos o nosso papel”, afirmou.

Flamengo e Olimpia voltarão a se enfrentar na próxima quinta-feira (10), às 21h (de Brasília), no Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai. O Rubro-Negro pode até empatar para avançar de fase. Antes disso, o time de Jorge Sampaoli volta a focar no Brasileirão e entra em campo no próximo domingo, às 20h (de Brasília), para enfrentar o Cuiabá, na Arena Pantanal. A partida é válida pela 18ª rodada do campeonato.