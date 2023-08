Filipe Luís volta aos treinos no campo e deve reforçar o Flamengo contra o Cuiabá

Rio - O Flamengo se reapresentou na manhã desta sexta-feira (4), no Ninho do Urubu, após a vitória de 1 a 0 sobre o Olimpia, na última quarta (3), pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, e teve uma boa notícia. O lateral Filipe Luís voltou a treinar no campo e pode reforçar a equipe contra o Cuiabá, no próximo domingo (6), na Arena Pantanal. A informação foi dada pelo “ge”.



Filipe desfalcou o Flamengo no duelo com o Olimpia. De acordo com o clube, ele sofreu um edema na posterior da coxa esquerda. O zagueiro Léo Pereira, com o mesmo problema, ainda está em tratamento no departamento médico.



Além de Filipe Luís, quem também treinou normalmente foi o atacante Pedro. Ele foi suspenso da última partida pelo clube por ter se recusado a aquecer durante o jogo contra o Atlético-MG. Ele está à disposição para encarar o Cuiabá e a decisão de utilizá-lo ou não caberá a Jorge Sampaoli.