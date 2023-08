Gabigol dá beijo em adversário e cena viraliza nas redes sociais. Veja o vídeo

dando um beijo no pescoço de Cardozo e viralizou nas redes sociais. Autor do passe para Bruno Henrique fazer o gol da vitória do Flamengo por 1 a 0 sobre o Olimpia , pela Libertadores, Gabigol também teve seu momento de "carinho" contra os adversários. O atacante do Rubro-Negro foi flagradoe viralizou nas redes sociais.





A cena aconteceu aos 31 minutos do segundo tempo e foi uma provocação de Gabigol ao jogador do Olimpia, que o envolveu nos braços enquanto o marcava.



Cardozo achou graça e riu do gesto. Já muitos torcedores do Flamengo se divertiram com o momento, enquanto outros "sentiram inveja" do paraguaio.



Veja algumas reações ao beijo de Gabigol:

EU TBM QUERO UM BEIJO DO GABIGOL — hatake mael TRI AMÉRICA (@CRFaBim4) August 4, 2023

Gabigol agora tá beijando todo mundo no pescoço

Ahh palhaçada @Gabigol

Quando meu beijo vai sair em ? https://t.co/ZALfyTBHL2 — Andressa (@ddessacristiny) August 4, 2023

Queria ter a sorte de receber um beijo do gabigol, no meu cangote, igual o jogador número 14 do Olímpia teve — tati (@arrascalexia) August 4, 2023

tb ficaria feliz com um beijo do gabigol no pescoço https://t.co/mwpKQspgeF — diany (@giannisdior) August 4, 2023