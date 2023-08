Presidente do Flamengo fala sobre interesse do Benfica em Pedro: ‘Basta pagar a multa’

Rio - O presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, falou pela primeira vez após as polêmicas da semana envolvendo o atacante Pedro, agredido no vestiário pelo agora ex-preparador físico Pablo Fernández. Nesta sexta-feira (4), na cerimônia de inauguração do museu do clube, na Gávea, o mandatário respondeu sobre uma possível saída do jogador,, e deixou claro que ele só será negociado pelo valor da multa rescisória.“Se o Benfica está interessado em comprar o Pedro, é simples: basta depositar a multa dele, conversar com o Pedro e tirar o Pedro do Flamengo. A gente tem um contrato com o Pedro e uma multa estabelecida. Vai lá, deposita o valor da multa, negocia com o jogador um bom contrato para ele, que eles tiram o Pedro do Flamengo. Simples assim”, declarou Landim., o presidente também evitou se aprofundar no caso Pedro, mas garantiu que o assunto está encerrado no Flamengo.“O assunto do Pedro já está totalmente resolvido. Passado. Já está integrado, treinando com a equipe. Vamos para frente”, concluiu.Após cumprir a suspensão por indisciplina imposta pelo clube na partida contra o Olimpia, Pedro está à disposição para enfrentar o Cuiabá, no próximo domingo (6), às 20h, na Arena Pantanal. Sua escalação ou não dependerá apenas de Jorge Sampaoli.