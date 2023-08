Flamengo inaugura novo Museu na Gávea; veja mais

Rio - Nesta sexta-feira, 04, o Flamengo inaugurou o novo Museu, localizado na sede da Gávea. A cerimônia contou com a presença de Zico, maior ídolo da história do clube, que discursou no local.

"Imenso orgulho. Isso foi gerado por todos os atletas envergaram o manto sagrado. E falo por todos os atletas que passaram e não estão aqui. Visitei alguns museus e não entendia por que o Flamengo não tinha o seu. Parabéns ao patrimônio e todos aqueles que passaram e tentaram fazer o melhor. Tive a felicidade de passar e dar grandes conquistas para o clube de uma geração que jamais deve ser esquecida. Tenho certeza que o torcedor rubro-negro vai ser orgulhar e se emocionar toda vez que passar por aqui", disse Zico, em declaração publicada pelo site "ge".

O Museu do Flamengo conta com um total de 14 áreas temáticas feitas para contar a história do clube. Lá, são relembradas conquistas, protagonistas e os maiores ídolos. Também vale destacar que o local abrange modalidades além do futebol, como o basquete e outros esportes olímpicos.

HALL DO MANTO

Nesta área estão expostas camisas de 12 ídolos do Flamengo, escolhidos pelos próprios torcedores. Dessa forma, lá estão mantos de: Zico; Junior; Leandro; Andrade; Adílio; Gabigol; Arrascaeta; Bruno Henrique; Julio Cesar; Adriano; Dida; e Petkovic.

Estes são os primeiros homenageados. De acordo com o "ge", a sala tem projeção para receber as camisas de outros jogadores, especialmente a partir da expansão do Museu prevista para 2025.

Em tempo: o museu estará aberto para o público a partir deste sábado, das 10h às 18h. O preço da inteira é de R$ 80.