Flamengo oficializa a transferência de Matheus França para o Crystal Palace

Rio - O Flamengo anunciou neste sábado (05) a venda de Matheus França para o Crystal Palace, da Inglaterra. Por meio de comunicado nas redes sociais, o Rubro-Negro agradeceu ao meia pelos seus "gols, dribles e alegrias" com o manto do clube.

"O Clube de Regatas do Flamengo informa que concluiu a venda do atleta Matheus França para o Crystal Palace. Agradecemos ao Garoto do Ninho pelos gols, dribles e alegrias com o Manto Sagrado. Desejamos sorte na sua carreira, França!", escreveu o clube.

O meia já havia agradecido ao Flamengo na última sexta-feira. Também em publicação nas redes sociais, o jogador mostrou gratidão pelo clube que o revelou, e afirmou que um dia eles podem se encontrar novamente.

O Flamengo deve receber 20 milhões de euros (R$ 107,6 milhões) fixos pela venda do meia de 19 anos ao Crystal Palace, clube gerido por John Textor, dono do Botafogo. Além disso, a negociação também conta com possíveis bônus por metas cumpridas, que podem chegar a 5 milhões de euros (R$ 26,9 milhões).

Matheus França fez sua estreia como profissional pelo Flamengo em 2021 e no ano passado foi bastante utilizado por Dorival Junior. Nesta temporada, o garoto fez 28 jogos, marcou três gols e deu uma assistência.