Clube da Premier League sinaliza interesse em Matheus Cunha, goleiro do Flamengo

Rio - O Flamengo não pensa em perder jogadores importantes para a reta decisiva da temporada. Além depelo atacante Pedro, o clube rejeitou o interesse Nottingham Forest, da Inglaterra, no goleiro Matheus Cunha. A informação é do site “ge”.Cunha entrou na mira do time inglês após o fim do empréstimo de Keylor Navas, que retornou ao PSG. O clube da Premier League quer buscar um goleiro no mercado e estava disposto a oferecer entre 8 e 10 milhões de euros pelo camisa 25 do Flamengo.Na sondagem, o Nottingham Forest não chegou a formalizar uma proposta. O clube carioca, por sua vez, disse que não irá estipular preço caso os ingleses desejem fazer uma proposta, mas deixou claro que não tem a intenção de negociar o goleiro neste momento.O interesse europeu em Matheus Cunha já era algo previsto pelo Flamengo, principalmente por suas características: jovem, bom jogo com os pés e reflexo apurado. Recentemente, o Rubro-Negro renovou o vínculo com o goleiro até o fim de 2025, já prevendo que ele seria assediado.Quarto goleiro do Flamengo em 2022, Cunha ganhou espaço neste ano após as saídas de Hugo Souza e Diego Alves e a má fase de Santos, antigo dono da posição. Titular absoluto com Sampaoli, ele foi mantido no gol mesmo após a chegada de Rossi. Contra o Cuiabá, neste domingo (6), na Arena Pantanal, ele fará seu 19º jogo seguido entre os onze iniciais.