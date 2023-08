Flamengo leva 3 a 0 do Cuiabá e perde invencibilidade de 11 jogos

Com um time misto, o Flamengo voltou a jogar mal e não apenas perdeu a invencibilidade de 11 jogos, como também a chance de se aproximar do líder Botafogo e ainda ficou mais distante. Atropelado pelo Cuiabá por 3 a 0, gols de Matheus Alexandre, Claysson e Deyverson, na Arena Pantanal, o Rubro-Negro estacionou nos 31 pontos no Brasileirão, agora a 13 do Glorioso, que empatou com o Cruzeiro, no Mineirão

De olho no confronto de volta das oitavas de final da Libertadores, quinta-feira (10), contra o Olimpia no Paraguai, Jorge Sampaoli poupou alguns titulares. E assim Pedro voltou a ter uma chance após ficar fora do confronto com os paraguaios como punição por não querer aquecer no fim do jogo com o Atlético-MG.

Só que os companheiros não ajudaram a fazer a bola chegar nele. Pelo contrário. Num péssimo primeiro tempo, o Flamengo não teve intensidade, nem criatividade e muito menos organização. Como resultado, o Cuiabá finalizou 11 vezes na primeira etapa, muitas erradas, mas duas obrigaram Matheus Cunha a trabalhar.

O problema é que o Flamengo só chutou duas vezes. Uma da intermediária, com David Luiz, e outra já nos acréscimos, numa bicicleta de Pedro, que não levou perigo.

Cuiabá faz dois gols em oito minutos

Única opção de criatividade para mudar a inoperância do meio de campo do Flamengo após o intervalo, Everton Ribeiro apresentou um quadro de gastroenterite e foi cortado. O outro seria o jovem Lorran, que não foi relacionado. Ayrton Lucas ainda saiu, poupado, o que mexeu ainda mais no time.

E como o Cuiabá voltou mais objetivo, marcou dois gols em apenas oito minutos. Logo de cara, Matheus Alexandre aproveitou falha de David Luiz e Everton Cebolinha no cruzamento para abrir o placar. E depois, Clayson tabelou com Deyverson, driblou o zagueiro e ampliou.



Sampaoli então colocou Bruno Henrique e Wesley e só então o Flamengo cresceu e passou a criar e pressionar. Luiz Araújo quase fez um golaço, mas parou em Walter. Pedro, de cabeça, também ficou no goleiro.

Mas foi só isso e o Cuiabá ainda ampliou com Deyverson, o carrasco da Libertadores de 2021, aos 34, em belo lance de Wellington Silva, que passou por Allan e Thiago Maia, dois que se revezaram na lateral e não funcionaram. Para completar, a torcida adversária cantou um merecido "olé".

Pedro ainda perdeu um gol incrível nos acréscimos, por dominar mal a bola. Agora, o Flamengo chega mais pressionado para o duelo decisivo contra o Olimpia, pela Libertadores

Cuiabá 3 x 0 Flamengo

Local: Arena Pantanal (MT)

Árbitro: Anderson Daronco (RS)

Gols: Matheus Alexandre, ao 1min do 2ºT (1-0), Claysson, aos 8min do 2ºT (2-0), Deyverson, aos 34min do 2ºT (3-0).

Cartões amarelos: Raniele (CUI)

Cuiabá: Walter, Matheus Alexandre, Marllon, Alan Empereur e Rikelme (Uendel); Raniele (Filipe Augusto), Fernando Sobral e Ceppelini (Lucas Mineiro); Jonathan Cafu (Derik Lacerda), Deyverson e Clayson (Welington Silva). Técnico: António Oliveira.

Flamengo: Matheus Cunha, Varela (Wesley), Pablo, David Luiz e Ayrton Lucas (Allan); Thiago Maia, Victor Hugo e Gerson (Igor Jesus); Everton Cebolinha (Bruno Henrique), Luiz Araújo e Pedro. Técnico: Jorge Sampaoli.