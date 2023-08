Flamengo acerta contratação de preparador físico uruguaio para o lugar de Pablo Fernández

Rio - O Flamengo acertou a contratação do substituto de Pablo Fernández, ex-chefe da preparação física do clube demitido por dar um soco no rosto do atacante Pedro . Trata-se de Nicolás Maidana, uruguaio de 35 anos, que já trabalhou na Udinese, da Itália.

De acordo com informações do site "ge", Nicolás Maidana foi um pedido do técnico Jorge Sampaoli. Antes de chegar ao Rubro-Negro, o profissional trabalhava no Santos Laguna, do México. Ele também acumula passagens por Defensor, Nacional e Boston River, todos do Uruguai.

O novo preparador físico estará ao lado de Marcos Fernández, filho de Pablo, que foi mantido no cargo mesmo com toda polêmica envolvendo seu pai após a partida contra o Atlético-MG, no Independência, no dia 29/7 - o Flamengo venceu por 2 a 1, de virada, com gols de Arrascaeta e Wesley.

Nicolás Maidana se formou em educação física no Instituto Universitário Associación Cristiana de Jovénes (IUACJ), em Montevideo, e também estudou na Universidade de São Paulo (USP). Ele exerce a profissão desde os 22 anos.