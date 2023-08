Oferta árabe balança, e Léo Pereira planeja conversa com dirigentes do Flamengo

Rio - O Flamengo recebeu uma proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita, de 15 milhões de euros (algo em torno de R$ 73 milhões) por Léo Pereira. Embora não tenha interesse de vender o defensor, o Rubro-Negro terá que lidar com o desejo do atleta. De acordo com informações do portal "Coluna do Fla", Léo Pereira ficou balançado com o convite da equipe de Cristiano Ronaldo e Luís Castro.

A proposta é considerada boa até mesmo pelo Flamengo, porém, como veio após o fechamento da janela de transferências do exterior para o futebol brasileiro, o clube carioca não teria condições de achar uma reposição para Léo Pereira. O setor defensivo é considerado carente pelo clube carioca, que até tentou sem sucesso, alguma contratação para função.

No entanto, apesar da recusa do Flamengo, o zagueiro deseja conversar com os dirigentes para saber se há condições para que a negociação com o Al-Nassr seja iniciada. Léo Pereira chegou ao Flamengo em 2020, e após duas temporadas de oscilação, se tornou titular e peça importante do clube carioca no ano passado, sob o comando de Dorival Júnior.

Para tirar Léo Pereira do Athletico-PR, o Flamengo desembolsou cerca de R$ 32 milhões. O jogador, de 27 anos, renovou seu vínculo com o clube carioca até o fim de 2027. No total, o zagueiro entrou em campo em 141 jogos, fez sete gols e deu três assistências.