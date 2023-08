West Ham observa Pedro, e pode fazer oferta por atacante do Flamengo

Rio - Vivendo um momento de turbulência no Flamengo, o atacante Pedro poderá receber em breve uma proposta do futebol inglês. De acordo com informações do jornalista turco Ekrem Konur, o West Ham poderá fazer uma oferta para contratar o artilheiro do clube carioca em 2023.

Segundo o jornalista, Pedro é visto pelo clube inglês como substituto ideal para a vaga de Gianluca Scamacca, que se transferiu para o Atalanta. Além do West Ham, o Tottenham, também da Inglaterra, observa o atacante e o vê como alternativa para Harry Kane, que pode se transferir para o Bayern.

Artilheiro do Flamengo na temporada, Pedro vive um momento turbulento no clube carioca. Preterido por Sampaoli no time titular, o atacante ainda foi agredido pelo ex-preparador físico do Rubro-Negro, Pablo Fernández, que agrediu o brasileiro, após ele se negar a aquecer na partida contra o Atlético-MG.