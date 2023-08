Elenco do Flamengo teria pedido volta de Rogério Ceni, afirma jornalista

Rio - Vivendo uma situação bem delicada com o grupo do Flamengo, Jorge Sampaoli tem o confronto diante do Olimpia como decisivo para sua continuidade no Rubro-Negro. De acordo com informações do jornalista Jorge Nicola, o elenco do clube carioca já teria pedido para que a diretoria contrate Rogério Ceni, que comandou o Flamengo entre 2020 e 2021.

Rogério Ceni está sem clube desde que deixou o São Paulo em abril deste ano. O técnico, de 50 anos, teve uma passagem vitoriosa pelo Flamengo, porém, recebeu muitas críticas de parte dos torcedores. No Rubro-Negro, o ex-goleiro foi campeão do Brasileiro de 2020, da Supercopa do Brasil de 2021 e do Estadual de 2021.

A situação entre Jorge Sampaoli e o elenco rubro-negro piorou após Pedro ter sido agredido pelo ex-preparador físico, Pablo Fernández. Nesta semana, o argentino afirmou que o Flamengo se esforçou pouco na derrota para o Cuiabá. A declaração teria irritado os jogadores.