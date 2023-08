Flamengo já perdeu seis dos oito títulos possíveis em 2023; confira a lista

Rio - 2023 segue caótico para o Flamengo. Depois dos vexames no início do ano, o Fla voltou a decepcionar nesta quinta-feira, 10, em Assunção. Isso porque o Rubro-Negro perdeu de virada para o Olimpia por 3 a 1, com uma atuação muito abaixo do esperado, e deu adeus à Copa Libertadores ainda na fase oitavas de final.

Vale lembrar que o Flamengo venceu o jogo de ida por 1 a 0 e abriu o placar no Paraguai. Portanto, chegou a ter uma vantagem de 2 a 0 no confronto. Para completar o cenário negativo, sofreu os três gols da mesma maneira: na bola aérea.

O vexame é o sexto do time em 2023. O Rubro-Negro iniciou o ano com a possibilidade de ganhar oito títulos, mas segue vivo apenas em dois: no Campeonato Brasileiro (competição em que vê o líder Botafogo com 13 pontos de vantagem); e na Copa do Brasil (competição em que está melhor, tendo em vista que venceu o Grêmio por 2 a 0, em Porto Alegre, pelo jogo de ida da semifinal).

Abaixo, veja a situação do Flamengo em cada competição de 2023:

Taça Guanabara

- Terceiro colocado, atrás de Fluminense e Vasco.

Campeonato Carioca

- Vice após uma derrota por 4 a 1 para o Fluminense no jogo da volta. Fla havia vencido a partida de ida por 2 a 0.

Recopa Sul-Americana

- Vice após derrota para o Independiente del Valle nos pênaltis, no Maracanã.

Supercopa do Brasil

- Vice após derrota para o Palmeiras, em Brasília.

Mundial de Clubes

- Terceiro colocado (derrota para o Al-Hilal na semi e vitória sobre o Al-Ahly na disputa do terceiro lugar).

Libertadores

- Caiu nas oitava de final. Derrota no placar agregado para o Olimpia por 3 a 2.

Brasileirão

- Segundo colocado, 13 pontos atrás do líder Botafogo.

Copa do Brasil

- Semifinalista (venceu o Grêmio por 2 a 0 na partida de ida. Confronto da volta será no Maracanã).