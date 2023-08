Para Filipe Luís, 'parte mental' determinou eliminação do Flamengo

Com uma temporada para esquecer e seis títulos perdidos até o momento, o Flamengo busca encontrar explicações para o que aconteceu na eliminação da Libertadores para o Olimpia . Um dos mais experientes, Filipe Luís acredita que mais do que se apresentou em campo, a parte mental foi determinante para o resultado, inclusive para os três gols de cabeça sofridos.

Para o lateral, a perda de títulos em sequência no início de 2023 (Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Carioca) afetaram diretamente o psicológico do elenco rubro-negro, que viria sofrendo com o problema desde então.



"Difícil achar um motivo. Começou o ano com quatro títulos perdidos. O time, a partir desse momento, nunca teve a confiança e consistência do ano passado. Nunca chegou a ser um time sólido e regular. Hoje foi uma derrota totalmente justa. A parte mental, quando você não ganha e se sente exposto em algum momento, você não consegue performar. É mental. É um problema que o nosso time tem esse ano", analisou Filipe Luís, complementando:



"O time não fez por merecer vencer. Não teve o controle do jogo e sabedoria de lidar com a partida. São críticas justas que têm que ser respeitadas. É crescer com elas. Vamos nos recompor e ir em busca dessa confiança que a gente perdeu desse time tão poderoso como é o Flamengo".



O Rubro-Negro não conta com um psicólogo na comissão técnica do elenco profissional desde 2019. Em coletiva em março de 2022, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, falou sobre o assunto e garantiu que o clube ajuda jogadores quando eles precisam de um profissional. Na época, ele citou Michael, que precisou de um psiquiatra, que foi oferecido pelo clube.