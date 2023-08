Landim tem reunião com Braz e Spindel após eliminação do Flamengo na Libertadores

protesto de torcedores no aeroporto durante o desembarque no Rio e de viaturas para reforçar a segurança no Ninho do Urubu, o presidente Rodolfo Landim esteve no CT na tarde desta sexta-feira (11) e se reuniu com Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo. O encontro durou quase duas horas. A informação foi publicada pelo site "ge". Rio - O Flamengo viveu um dia agitado após a eliminação da Libertadores com a derrota por 3 a 1 para o Olimpia, na noite da última quinta-feira (10), no Paraguai. Além doe de, o presidente Rodolfo Landim esteve no CT na tarde desta sexta-feira (11) e se reuniu com Marcos Braz, vice-presidente de futebol, e Bruno Spindel, diretor executivo. O encontro durou quase duas horas. A informação foi publicada pelo site "ge".

A conversa teve como objetivo traçar novos planos para o restante da temporada, já que o Flamengo não contava com a eliminação precoce na Libertadores. A discussão foi no sentido de buscar soluções para brigar pelos títulos da Copa do Brasil e do Brasileirão.

Sampaoli com respaldo



O treinador conta com o respaldo da diretoria, que não pensa em troca no comando neste momento. O argentino, inclusive, comandou o treino normalmente nesta sexta. Os titulares trabalharam na academia e na fisioterapia, enquanto os reservas e os jogadores que entraram no segundo tempo foram a campo sob comando do técnico. A possível demissão de Jorge Sampaoli não esteve em pauta no encontro de Landim com os dirigentes.O argentino, inclusive, comandou o treino normalmente nesta sexta. Os titulares trabalharam na academia e na fisioterapia, enquanto os reservas e os jogadores que entraram no segundo tempo foram a campo sob comando do técnico.

Como já era de se esperar, o clima não foi dos melhores na reapresentação do elenco. A tarde foi de poucos sorrisos no Ninho após a eliminação vexatória no Paraguai.

Agora, o Flamengo terá mais dois campeonatos para salvar seu ano. O Rubro-Negro é o vice-líder do Brasileiro, com 13 pontos de diferença para o Botafogo, primeiro colocado, e está em vantagem na semifinal da Copa do Brasil, já que venceu o Grêmio por 2 a 0 em Porto Alegre.

O time de Jorge Sampaoli volta a campo no próximo domingo (13), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Maracanã. O jogo é válido pela 19ª rodada do Brasileirão, que fechará o primeiro turno.