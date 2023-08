Torcida do Flamengo protesta contra diretoria no Ninho: 'Mengo é do povão'

Rio - A crise no Flamengo continua após a eliminação diante do Olimpia, do Paraguai, nas quartas de final da Libertadores. Torcedores picharam o muro do CT Ninho do Urubu, na manhã deste sábado (12), com frases em protesto contra a diretoria.

O principal alvo do protesto foi o presidente Rodolfo Landim. Uma frase com "Fora Landim" foi pichada no muro do Ninho do Urubu. Além disso, os torcedores também escreveram frases contrárias a uma possível SAF e que o "Mengo é do povo".

Foi o terceiro protesto da torcida após a eliminação na Libertadores. Os torcedores também protestaram na saída do estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai, e no desembarque do Flamengo no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Protesto da torcida do Flamengo logo pela manhã em frente ao Ninho do Urubu! pic.twitter.com/AliYd4JLtM — Amor da Nação ᶜʳᶠ (@AmorDaNacao) August 12, 2023

O Flamengo chegou a reforçar a segurança no CT Ninho do Urubu nesta última sexta-feira (11) com o intuito de evitar novos protestos. Os torcedores foram ao local na parte da manhã deste sábado, picharam o muro e derrubaram as grades de segurança.

Em 2023, o Flamengo ficou em terceiro lugar no Mundial de Clubes, foi vice da Recopa Sul-Americana, da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca, além de eliminado nas oitavas de final da Libertadores. O Rubro-Negro ainda está na semifinal da Copa do Brasil e em segundo lugar no Brasileirão.

Buscando espantar a crise, o Flamengo volta a campo neste domingo (13), às 18h30 (de Brasília), contra o São Paulo, no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo marcará o reencontro do Rubro-Negro com o técnico Dorival Junior, que levou o clube aos títulos da Libertadores e Copa do Brasil em 2022.