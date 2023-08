Flamengo afirma que 'entrevero' entre Gerson e Varela está resolvido e foi resultado de 'treino disputado'

a troca de socos entre Gerson e Varela no treino desta terça-feira (15), no Ninho do Urubu. Em nota divulgada no início da tarde, o Rubro-Negro afirmou que o "entrevero" entre a dupla foi resolvido internamente e foi resultado de um "treino disputado". Rio - O Flamengo se manifestou sobre, no Ninho do Urubu. Em nota divulgada no início da tarde, o Rubro-Negro afirmou que o "entrevero" entre a dupla foi resolvido internamente e foi resultado de um "treino disputado".

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente. #CRF — Flamengo (@Flamengo) August 15, 2023 "O Clube de Regatas do Flamengo informa que o entrevero entre os atletas Gerson e Varela foi resolvido internamente pelo departamento de futebol. Os jogadores entendem que o episódio faz parte de um treino disputado. A preparação para o jogo de amanhã segue normalmente", escreveu o clube em suas redes sociais.

Troca de socos

O clima esquentou entre os jogadores após uma falta de Gerson em Varela. O lateral não gostou e reclamou com o zagueiro Pablo. O meia perguntou o que o uruguaio disse e, em seguida, ambos foram retirados da atividade no campo. Mas o desentendimento prosseguiu internamente.



Na parte interna do centro de treinamento, Varela gritou com Gerson, que retrucou. O lateral uruguaio tentou agredir o meia, mas ele esquivou e respondeu com socos. O defensor foi acertado no nariz e há suspeita de fratura. Após a briga, foi realizada uma reunião para apaziguar a situação.



Esta foi a segunda troca de agressões no Flamengo em menos de um mês. No último dia 29, o preparador físico Pablo Fernández agrediu o centroavante Pedro no vestiário após o jogador se recusar a aquecer. O funcionário foi demitido no dia seguinte.