Varela e Gerson treinam e estão confirmados contra o Grêmio

se apresentou bem e foi confirmado. A informação é do 'ge' e foi confirmada pela reportagem. Gerson e Varela participaram do treino nesta quarta-feira (16), dia do confronto contra o Grêmio, pela semifinal da Copa do Brasil, e foram relacionados. Após levar um soco do volante na terça-feira, o lateral uruguaio era dúvida, mas. A informação é do 'ge' e foi confirmada pela reportagem.

o olho não ficou tão inchado, apenas com um roxo -, poderá jogar com uma máscara de proteção. Até o início da manhã, havia preocupação na comissão técnica com a situação de Varela, que sofreu fratura no nariz . Mas como ele chegou melhor do que o esperado --, poderá jogar com uma máscara de proteção.

Ele é a única opção para o lado direito, já que Wesley está suspenso.



Gerson, que machucou a mão, não preocupava e já estava praticamente confirmado para o confronto decisivo. Os dois jogadores ainda devem ser punidos pela diretoria do Flamengo, que tomará a decisão a partir de quinta-feira.



Após o clima pesado na véspera do confronto, o treino no dia do jogo foi considerado normal, com o grupo dando como superado a troca de agressões no dia anterior.



Após vencer em Porto Alegre por 2 a 0, o Flamengo pode perder por até um gol de diferença no Maracanã e ainda assim se classifica para a final da Copa do Brasil.