Rossi atinge 'nível desejado' e comissão do Flamengo vê goleiro preparado para jogar

Rio - Relacionado nos últimos 10 jogos, o goleiro Rossi está preparado para estrear. De acordo com o "ge", o jogador atingiu o nível desejado pela comissão técnica após realizar trabalhos específicos e está nas condições ideais para entrar em campo pela primeira vez com a camisa do Flamengo.

O goleiro argentino, de 27 anos, foi contratado após mais de um ano de namoro. Rossi chegou ao Ninho do Urubu no início de junho após atuar pouco pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Desde então, foi submetido a um trabalho específico de recondicionamento.

A condição do goleiro tem sido elogiada internamente pela comissão técnica, principalmente pela adaptação rápida aos métodos de trabalho de Jorge Sampaoli, inclusive em relação ao jogo com os pés. Rossi também atuava dessa maneira no Boca Juniors, da Argentina, como uma espécie de líbero.

Rossi chegou ao Flamengo nesta temporada após a queda de rendimento do goleiro Santos. Matheus Cunha ganhou a posição após a chegada de Jorge Sampaoli e desde então é o titular da posição. O Rubro-Negro volta a campo nesta quarta-feira (16), às 21h30 (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil.