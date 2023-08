Flamengo supera crise, vence o Grêmio e garante vaga na final da Copa do Brasil

Rio - Depois de dias difíceis com a eliminação na Libertadores e o "entrevero" entre Gerson e Varela , o Flamengo deu a volta por cima e avançou à decisão da Copa do Brasil. A vaga veio com a vitória sobre o Grêmio por 1 a 0 no Maracanã, na noite desta quarta-feira, 16, pelo jogo da volta da competição. Arrascaeta, de pênalti, marcou o único gol da partida. Os jogadores e o técnico Jorge Sampaoli comemoram juntos o tento.

Como havia vencido o duelo de ida por 2 a 0, o Rubro-Negro garantiu vaga na final com um triunfo no placar agregado de 3 a 0. O adversário na decisão será o São Paulo, do técnico Dorival Júnior, que eliminou o Corinthians.

O Tricolor Paulista foi derrotado no jogo de ida, na Neo Química Arena, por 2 a 1, mas venceu no Morumbi por 2 a 0. Dessa forma, avançou com um triunfo no placar agregado de 3 a 2.

O JOGO

Flamengo e Grêmio protagonizaram um bom primeiro tempo no Maracanã. O Rubro-Negro começou melhor e passou muito perto de abrir o placar logo aos sete minutos. Numa transição rápida para o ataque, Gabi recebeu no meio de campo e acionou Gerson pelo lado esquerdo. Dentro da área, o Coringa cruzou na medida para Bruno Henrique cabecear como manda o manual, mas o goleiro Gabriel Grando brilhou e fez a defesa com os pés.

No entanto, com o passar dos minutos, o Flamengo viu o Grêmio crescer na partida e criar boas chances para abrir o placar. Nesse sentido, dois lances valem destaque: a primeira envolveu dois corta-luzes e uma bonita tabela de Suárez com Bitello, que finalizou para boa defesa de Matheus Cunha; a segunda foi na bola aérea e veio com Rodrigo Ely, que subiu com perigo, mas cabeceou por cima do gol.

O Fla só voltou a incomodar o Grêmio na reta final de primeiro tempo. Aos 41, o time de Jorge Sampaoli conseguiu encaixar um contra-ataque que teria sido fatal caso o zagueiro Rodrigo Ely não tivesse aparecido para fazer o corte providencial no passe de Victor Hugo para Bruno Henrique, que finalizaria com o gol aberto. No minuto seguinte, Arrascaeta conseguiu um bom chute, mas Grando apareceu para fazer boa defesa.

No retorno do intervalo, a equipe do técnico Renato Portaluppi promoveu um ritmo intenso durante os primeiros 15 minutos da etapa complementar e não deixou o Flamengo sair o do próprio campo. Suárez obrigou Matheus Cunha a trabalhar, Ferreira chegou a mandar uma bola na trave durante o período, mas o gol não saiu.

Melhor para o Flamengo que, passado esse período, equilibrou o confronto e inaugurou o placar no Maracanã. Após uma revisão no VAR, o árbitro assinalou pênalti de Rodrigo Ely por causa de toque com o braço na bola. Arrascaeta foi para a cobrança e balançou as redes do Grêmio. Jogadores e o técnico Jorge Sampaoli comemoram juntos o tento.

Depois disso, com exceção de um gol anulado por impedimento de Rodrigo Ely, o Grêmio não voltou a assustar. Já o Flamengo soube administrar o resultado e garantiu a classificação para mais uma final de Copa do Brasil.

AGENDA

Agora, o Flamengo volta as atenções para o Brasileirão. O time de Jorge Sampaoli tem compromisso no próximo domingo, às 16h, contra o Coritiba no Couto Pereira. A partida é válida pela 19ª rodada do campeonato.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Grêmio



Data e Hora: 16/08/2023, às 21h30

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA/SC)



Cartões amarelos: Pulgar, Fabrício Bruno, Gerson e Luiz Araújo (FLA) / João Pedro, Suárez, Rodrigo Ely, João Pedro Galvão, Reinaldo e Villasanti (GRE)

Cartões vermelhos:

Gols: Arrascaeta (1-0) (29'/2ºT)

FLAMENGO (Técnico: Jorge Sampaoli)

Matheus Cunha; Varela (Matheuzinho 36'/1ºT), Fabricio Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; Pulgar (Allan, 32'/2ºT), Gerson e Victor Hugo (Thiago Maia, 17'/2ºT); Arrascaeta, Bruno Henrique (Pedro, 32'/2ºT) e Gabi (Luiz Araújo, 16'/2ºT).

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Carballo (Pepê, 18'/2ºT) e Cristaldo (João Pedro Galvão, 18'/2ºT); Bitello (Lucas Besozzi, 18'/2ºT), Ferreira (Iturbe, 32'/2ºT) e Luis Suárez.